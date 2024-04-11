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Тысяча музыкантов исполнят рок-хиты на ЦСКА Арене

В Москве пройдет концерт «Мегарок» с участием Jane Air, Neverlove и «Ермак!»

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Пресс-служба фестиваля Мегарок

На московской ЦСКА Арене 29 июня 2024 года впервые в России состоится шоу «Мегарок» — концерт с участием тысячи музыкантов на одной сцене. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

На сцену выйдут рок-группы Jane Air, Neverlove, «Ермак!», а также музыканты из составов групп «Ленинград», «Слот», «Мара», «Элизиум» и тысяча молодых музыкантов.

Организаторы напомнили, что массовые концерты с одновременным выступлением большого количества музыкантов особенно популярны в Европе — так, итальянский проект «Rockin'1000» регулярно собирает стадионы в разных городах. В России формат пересмотрели и из флешмоба сделали полноценное шоу с проработанными драматургией, звуком и декорациями.

«Мы очень ценим то, что делает российская команда, и верим, что это шоу станет грандиозным событием. Нам жаль, что мы не сможем лично присутствовать на мероприятии. Но мы готовы активно делиться опытом по разным техническим нюансам в организации подобных событий», — говорит Фабио Дзаффаньини, CEO и креативный директор проекта «Rockin'1000».

На сцене ЦСКА Арены российские музыканты исполнят знаменитые рок-хиты — песни The Beatles, Rolling Stones, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, AC/DC, «КИНО» и др. По плану организаторов, концерт станет первым в мире шоу огромного рок-оркестра на крытой площадке в стадионном формате.

«Мы стремимся открыть для зрителей новый формат живых выступлений и зарядить уже знакомые песни новым звучанием, новой эмоцией. Наша Тысяча откроет для себя сцену глазами настоящих рок-звезд и передаст это яркое чувство, восторг и настоящий драйв каждому, кто придет в этот день поддержать их», — рассказывает директор шоу «Мегарок» Сергей Денисенко.

Тысячу молодых артистов для концерта отбирали с помощью кастинга, они прошли обучение от организаторов и звездных наставников специально для проекта, добавили в пресс-службе.

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