VK Fest в Москве впервые пройдет в «Лужниках»

Фестиваль VK Fest впервые пройдет на площадке спортивного комплекса «Лужники». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.

На «Синюю сцену» фестиваля выйдут Баста, Мот, Cream Soda, HammAli & Navai, Mary Gu, Og Buda +Mayot, Xcho, Валя Карнавал и Shaman. На Белой сцене запланированы выступления исполнителей и коллективов «Три дня дождя», Obladaet, Каспийский груз, Soda Luv, Кишла , Toxi$, Bushido Zho, nkeeei, uniqe и Artem Shilovets. На «Фиолетовой сцене» выступят Sati Ethnica, Janaga, Минаева, «Обстоятельства», Eighteen, Миша Хорев, Веснушка, Daasha, 5Утра и Khvicha Lucca.

Во второй московский день фестиваля, 30 июня, на «Синей сцене» в Парке 300-летия выступят «Звери», HammAli & Navai, Cream Soda, Най Борзов, L'ONE, Клава Ко а, Dabro и Instasamka. На «Белую сцену» выйдут Ноггано, ATL, Zoloto, Obladaet, Jane Air, Loc-Dog, Miidas и Звонкий, на «Фиолетовую» — Thomas Mraz, Меджикул, Amirchik, Kristina Si, «Обстоятельства», Пикчи!, Blizkey, Васса Железнова, 5Утра и Tritia. На сцене «Радио Рекорд» запланированы концерты артистов Peredel, Swanky Tunes, Volac, Turbosh, Zeskullz и Aspyer.

Концерты VK Fest пройдут и в трех других городах страны. В парке «Ватан» в Уфе 1 июня, в рамках фестиваля, выступят группа «Звери», Cream Soda, Хаски, Клава Кока, Ramil', Ольга Бузова и Юля Паршута. На острове Татышев в Красноярске 8 июня на сцену выйдут Баста, Mary Gu, Хаски, Ramil', Instasamka, Konfuz и Юля Паршута. 15 июня на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса выступят «Звери», Cream Soda, Ramil', Andro, Elman, Toni, Mona, Kamazz, Валя Карнавал, Юля Паршута и приглашенный специальный гость.

В 2024 году VK Fest соберет гостей в девятый раз. В 2023 году фестиваль объединил 200 тысяч посетителей и 500 селебрити, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих артистов.

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