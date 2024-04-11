Китаянки оценили голый пресс Киркорова

Певец Филипп Киркоров вышел на пробежку в Китае, не боясь быть узнанным. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, на котором выйдет очередной выпуск шоу «Сокровища императора» с участием звезды.

Как уточнили в пресс-службе, в лидеры гонки за солидным призом выбились Киркоров и актер Вольфганг Черни.

«Смекалкой короля российского шоу-бизнеса пользуются почти все участники проекта, подслушивая или просто повторяя то, что делает он», — рассказали на телеканале.

Киркоров также признался, что бегал по Китаю с обнаженным торсом и понравился местным девушкам благодаря идеальному голому прессу.

«Во-первых, мне было жарко, было 35 градусов жары. Во-вторых, я понимал, что в России я этого сделать никогда не смогу», — сказал он

По словам Киркорова, ему нравится привлекать к себе внимание не как Филипп Киркоров — звезда, а как просто симпатичный мужчина.

Новый выпуск «Сокровищ императора» выйдет в эфир ТНТ 14 апреля в 19:00.

Накануне Филипп Киркоров пошутил над своей коллегой Ларисой Долиной на шоу «Маска».

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