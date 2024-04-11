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К блогеру Дмитрию «Трансформатору» Портнягину пришли с обысками

Shot: у блогера и инфобизнесмена Дмитрия Портнягина начали проводить обыски

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portnyagin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У блогера и инфобизнесмена Дмитрия «Трансформатора» Портнягина проходят обыски, силовики пришли к мужчине из-за возможного уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Силовики пришли в здания бизнес-клуба Club 500, а также банного комплекса Siberia, сооснователем которых является Дмитрий», — говорится в сообщении.

По данным Shot, Портнягиных подозревают в уклонении от уплаты налогов и «легализации доходов по схеме», как других блогеров — Елены Блиновской и Валерии «Лерчек» Чекалиной.

Согласно информации Telegram-канала, налоговая выставила счет автору книг «Трансформатор» в размере 64 млн руб. Отмечалось, что Портнягин с такой суммой не согласился, пытался оспорить данные налоговой службы и уменьшить эту сумму.

При этом Shot утверждает, что Елена Портнягина, жена блогера, уже задержана.

В октябре 2023 года в бизнес-клубе Москвы Club 500 уже проходили обыски. Тогда Shot сообщал, что на месте работали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), налоговой службы и Следственного комитета страны.

Ранее Елена Блиновская рассказала, как помогла Портнягиным.

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