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Звезда «Реальных пацанов» рассказал о травме четырехлетней падчерицы

Актер Селиванов заявил, что падчерице диагностировали трещину в плечевой кости

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Личный архив Владимира Селиванова

Актер Владимир Селиванов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его четырехлетняя падчерица Софья получила травму на детской площадке.

Падчерица Селиванова упала с качелей и сильно поранилась. Врачи диагностировали ей трещину в плечевой кости. Девочке наложили гипс на правую руку.

В апреле Селиванов сообщил, что у него появился на свет сын. Мальчика назвали Кириллом. Артист рассказал, что ребенок родился весом 3240 грамм при росте 52 сантиметра. Актер призвал фанатов порадоваться за семью, отметив, что «теперь их шестеро».

Актер воспитывает дочь Еву вместе с Викторией Маркиной, которая по документам является его женой. Селиванов признавался, что ушел от жены к блогерше Александре Калмыковой до официального расторжения брака и не жалеет об этом поступке. По словам артиста, после рождения ребенка чувства к супруге начали угасать, а их «пути» постепенно расходились.

У Калмыковой есть двое детей от первого брака — дочь Софья и сын Даниил. По словам блогерши, она продолжает общение с экс-супругом, но только по вопросам воспитания малышей.

Ранее дочь Алексея Панина (признан в РФ иноагентом) не прошла пробы в «Слово пацана».

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