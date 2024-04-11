Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соседов о Пугачевой: «Она выпала из времени»

Шоумен Сергей Соседов признался, что не будет слушать новый альбом Пугачевой

close
100%
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что новый альбом Аллы Пугачевой никому не нужен. Его слова передает Teleprogramma.pro.

«Они [новые песни] не ко времени, они выпали из времени. Она сама выпала из времени», — признался шоумен.

По словам Соседова, нынешнее творчество Пугачевой показывает лишь отсутствие сил и здоровья у артистки — «полный декаданс и коллапс». Критик заявляет, что авторитет Примадонны превратился в руины и его уже нельзя реанимировать.

«Я это даже слушать не буду, клянусь. Я не буду слушать ни одной ее новой песни. Принципиально не буду. Потому что мне она не интересна. Для меня она не имеет никакого значения», — подчеркнул он.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет. Позднее появились слухи, что артистка планирует опубликовать очередной альбом с новыми композициями к своему 75-летию, которое она отметит 15 апреля.

Ранее РПЦ обвинила в циничности Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Киркорова из-за благотворительности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами