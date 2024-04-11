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Настасья Самбурская планирует учиться на психолога

Актриса Самбурская будет изучать тревожно-фобические расстройства

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Алексей Майшев/ РИА Новости

Актриса и певица Настасья Самбурская сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что будет учиться на психолога.

Самбурская планирует изучать тревожно-фобические расстройства. Она показала список литературы, который ей нужно приобрести, и рабочие тетради. Обучение начнется 20 апреля. Артистка отметила, что будет почти год дистанционно учиться.

«Ужасно интересно, я уже в предвкушении!» — поделилась актриса.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». В ее фильмографии более 40 ролей. Она снялась в таких проектах, как «Престиж», «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Беспринципные», «Теща».

В марте Настасья Самбурская рассказала, что сходила на неудачное свидание. Артистка решила поужинать с мужчиной в ресторане позже из-за отмененных планов. В заведении он сообщил, что женат.

Самбурская отметила, что дальше не захотела продолжать общение с мужчиной после оглашения своего социального статуса. Артистка не стала уходить, так как была очень голодной. Она заявила, что собирается поесть молча, и тот может уходить.

Ранее Азиза ответила на слухи о разводе с мужем-итальянцем.

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