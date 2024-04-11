Азиза ответила на слухи о разводе с мужем-итальянцем

Певица Азиза опровергла в шоу «Малахов», что развелась с мужем-итальянцем Алессандро Лортэ.

По словам Азизы, она и Лортэ находятся в хороших отношениях, но живут в разных странах.

«Он в Италии, там работает, а я здесь, со своим народом, со своим зрителем, со своими родными», — поделилась артистка.

Азиза вышла замуж за итальянского ресторатора Алессандро Лортэ в августе 2021 года.

В феврале 2022 года подруга артистки, дизайнер Аника Керимова заявила о расставании Азизы с мужем. По ее словам, певица якобы заявила, чтобы Лортэ не возвращался после отъезда в Италию.

В августе 2023 года Азиза признавалась, что полгода решила вести затворнический образ жизни, так как она, не переставая, работала с 16 лет. Сейчас певица посвятила себя самосовершенствованию, духовному развитию и расширению сознания. По словам звезды, она пересмотрела свое питание — отказалась от белого сахара и конфет. Теперь она позволяет себе есть только мед. В ее рационе есть много овощей и зелени.

Ранее Азиза призналась, что помогло ей справиться с травлей.