Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пахоменко) проиграл суд Социальному фонду России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, СФР подал иск к проживающему на территорию Белоруссии музыканту из-за задолженности в размере 500 рублей. Причиной стал бизнес артиста по изготовлению и продажи ежедневых наборов еды, который исполнитель хита «Черный бумер» открыл в 2017 году. Позднее, через три года, компанию исключили из реестра малого и среднего предпринимательства, а затем адрес регистрации компании признали недействительным.

Shot подчеркивает, что у Пахоменко накопились также серьезные долги по обязательным пенсионным взносам.

Недавно сообщалось, что компания журналистки Ксении Собчак потерпела убытки на 18 млн рублей. Речь шла о ресторане Veter, который открылся в Санкт-Петербурге в 2023 году. Заведение находится на борту парусника «Летучий Голландец», пришвартованного у Петропавловской крепости.

Согласно kp.ru, чистый убыток ресторана Veter составил 18 млн рублей при выручке 42 млн рублей. Заведение записано на ООО «Манила», 15% которой принадлежит Собчак.

Ранее на Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце.