Азиза о выступлениях в Афганистане: «Натерпелись мы достаточно»

Певица Азиза рассказала, что отправилась с концертами в Афганистан для поддержки военных, когда ей было 15 лет. Слова исполнительницы передает mk.ru.

«Наша артистическая колонна регулярно попадала под обстрелы. Домой мы вернулись без наших сценических костюмов», — вспомнила артистка.

Она добавила, что уехала в зону боевых действий, вступив в молодом возрасте в группу «Садо». Узнав, что ее отправляют в Афганистан, Азиза в первую очередь рассказала об этом маме, а родительница поддержала артистку. Женщина отметила, что быть певцом — не только выступать на лучших площадках СССР, но и петь без музыки, света и на танках.

Азиза подчеркнула, что не понимала своей ответственности, будучи в зоне боевых действий и того, что военным приходилось «защищать их грудью» во время нахождения там. Она призналась, что однажды их колонну расстреляли и фуры перевернулись, из-за чего музыканты потеряли свои сценические костюмы.

«Рядом со мной всегда был старший лейтенант Сережа. Я, к сожалению, не могу найти его, потому что фамилию забыла. Он красивый, молодой парень, столько раз меня спасал!» — подчеркнула она.

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