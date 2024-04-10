Соседов назвал «вбросами» информацию о гастролях Пугачевой

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с NEWS.ru, что ни за что не поверит в гастрольный тур певицы Аллы Пугачевой по Европе.

По мнению Соседова, кто-то из круга Пугачевой «вбрасывает» информацию о ее гастролях ради пиара. Он усомнился, что артистка начнет давать концертный тур по Европе. Он заявил, что Примадонна давно не поет, а ее карьера закончилась.

«Она с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году. И о каком туре по Европе можно говорить? Ради смеха можно было бы тогда и про мировые гастроли написать. У нее давно нет ни сил, ни здоровья для того, чтобы выступать, поэтому давайте не обсуждать того, что никогда не случится», — рассказал Соседов.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

В апреле 2024 года музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна проведет гастрольный тур по всей Европе.

Ранее музыкальный критик объяснил, почему Пугачева может не поехать в тур по Европе.