Музыкальный критик объяснил, почему Пугачева может не поехать в тур по Европе

Музыкальный критик Евгений Бабичев усомнился в беседе с порталом «Страсти», что певица Алла Пугачева отправится в полноценный концертный тур по Европе.

Бабичев заявил, что Пугачева сейчас находится «не в тонусе» и «не в форме» для таких длительных гастролей. По его мнению, годовой тур по Европе может негативно сказаться на здоровье артистки. Критик также не считает, что певица будет гастролировать спустя рукава, так как не привыкла халтурить.

«Такой длительный творческий забег может очень тяжело сказаться. Одно дело, когда мы говорим про один концерт, допустим, в Израиле. И совсем другое — говорить про какой-то европейский тур», — отметил критик.

Бабичев допустил, что Пугачева выступит с единичным концертом. К примеру, в Израиле или Германии для русскоязычных эмигрантов.

В апреле 2024 года музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна проведет гастрольный тур по всей Европе. По его словам, Примадонна даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал о щедрой помощи Пугачевой после пожара в квартире.