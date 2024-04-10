Стало известно о многомиллионных долгах киностудии Охлобыстина

Киностудия актера Ивана Охлобыстина задолжала судебным приставам более 27 миллионов рублей. Об этом узнала «Газета.Ru».

Арбитражный суд Москвы требует взыскать около 27 339 017 рублей с ООО «Студия Ортодокс» из-за налоговых задолженностей. Компания занимается производством кинофильмов и телевизионных программ. Налоговая решила приостановить все операции по счету бизнеса актера.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Студия Ортодокс» являются 4 физических лица — Иван Охлобыстин, Виктор Алисов, Любовь Калинская и Геннадий Меркулов.

Иван Охлобыстин известен по роли заведующего терапевтическим отделением больницы Андрея Быкова в сериале «Интерны». В его фильмографии более 80 ролей. Он снялся в таких проектах, как «ДМБ», «Холоп-2», «Дом Солнца», «Полярный».

В октябре 2023 года Охлобыстин признался, что бросил режиссуру, так как считал себя плохим режиссером. Артист также вспомнил, что впервые сыграл роль в фильме случайно. Охлобыстину тогда было 13 лет, он отдыхал возле киностудии имени Горького. К нему подошла женщина и предложила сыграть роль, замотивировав тем, что ему не придется ходить в школу несколько месяцев.

Ранее Иван Охлобыстин назвал предательством отъезд Слепакова из России.