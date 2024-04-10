Стало известно, когда пройдут похороны Александра Ширвиндта

Похороны актера Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом пишет ТАСС.

«Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — заявили в Театре Сатиры.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра Сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

В московском Театре сатиры после кончины его президента Александра Ширвиндта начались противоречия. Противоречия между актерским коллективом и администрацией театра возникли из-за отмены спектакля «Где мы?!», единственного представления, в котором принимал участие Александр Ширвиндт в качестве актера. Планировалось, что спектакль состоится 3 апреля, но после смерти артиста показ отменили.

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