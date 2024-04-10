Певица Азиза призналась, что помогло ей справиться с травлей

Певица Азиза рассказала в шоу «Малахов», что церковь помогла ей справиться с травлей и другими тяжелыми периодами в жизни.

Азиза призналась, что в непростые дни приходила в храм и часами молилась. Артистка отметила, что пришла к православию в 41 год. После этого она попросила у матери благословения.

«Игорь Малахов все мне крестики дарил, говорил: «Когда пойдешь креститься, чтобы у тебя уже было». А я тогда была не готова», — поделилась исполнительница.

Азиза рассказала, что не просила и не вымаливала детей. Она уточнила, что не испытывает сожалений на этот счет.

«Надеялась, что и так все получится. Но так не получилось, как я думала. Поэтому я уже даже об этом не говорю», — призналась артистка.

В сентябре 2023 года Азиза признавалась, что решила вести затворнический образ жизни, так как она не переставая работала с 16 лет. Сейчас звезда посвятила себя самосовершенствованию, духовному развитию и расширению сознания. По словам звезды, она пересмотрела свое питание — отказалась от белого сахара и конфет.

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