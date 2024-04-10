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Гендиректор «Пятницы» раскрыл феномен Юрия Дудя*

Продюсер Николай Картозия: Дудь был обаятельным наглецом в начале карьеры

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия в интервью Александру Соколовскому раскрыл феномен Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Картозия отметил, что в начале своей карьеры Дудь вел себя как «панк» и обаятельный наглец. К тому же, добавил продюсер, журналист стал первым, кто перенес формат телевизионного интервью на YouTube. По мнению Картозии, Дудь привлекал внимание своей «легкой хулиганистостью».

«Он был хорош именно этим. Вот такой легкой хулиганистостью, когда он может с драными коленками сидеть напротив [Владимира] Познера и говорить: «А вот вы в 1987 году [наврали]», — улыбнулся гендиректор «Пятницы».

При этом он выразил мнение, что для удержания популярности журналистам и другим медийным лицам нужно работать над своим контентом и со временем менять формат и подачу. Картозия считает, что Дудю себя «переизобрести» пока не удалось.

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*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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