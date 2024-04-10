Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анна Хилькевич раскрыла, сколько набрала в прошлые беременности

Актриса Хилькевич призналась, что пополнела на 23 кг в прошлую беременность

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что много набрала в период прошлых беременностей.

Хилькевич рассказала, что в первую беременность набрала 22 кг, а во вторую — 23 кг. Артистка худела полтора года, чтобы вернуть свою форму. Актриса понадеялась, что в текущую беременность будет по-другому.

«Теперь не только живот не помещается в привычную одежду, но и бедра стали шире. Кажется, пора признать, что фигура меняется, и я становлюсь похожа на пингвиненка», — отметила актриса.

В апреле Хилькевич сообщила о пополнении в семье. Актриса назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи. Пол будущего ребенка артистка не знает. Она призналась, что будет рада и мальчику, и девочке.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году актриса родила дочь Арианну. В 2018-м у пары появилась на свет вторая дочь Маша. В июне 2023-го актриса призналась, что не использует рукоприкладство как метод воспитания.

Ранее Стас Ярушин раскрыл подробности о съемках в сериале «Универ. 13 лет спустя» вместе с Хилькевич.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами