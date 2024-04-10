Анна Хилькевич раскрыла, сколько набрала в прошлые беременности

Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что много набрала в период прошлых беременностей.

Хилькевич рассказала, что в первую беременность набрала 22 кг, а во вторую — 23 кг. Артистка худела полтора года, чтобы вернуть свою форму. Актриса понадеялась, что в текущую беременность будет по-другому.

«Теперь не только живот не помещается в привычную одежду, но и бедра стали шире. Кажется, пора признать, что фигура меняется, и я становлюсь похожа на пингвиненка», — отметила актриса.

В апреле Хилькевич сообщила о пополнении в семье. Актриса назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи. Пол будущего ребенка артистка не знает. Она призналась, что будет рада и мальчику, и девочке.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году актриса родила дочь Арианну. В 2018-м у пары появилась на свет вторая дочь Маша. В июне 2023-го актриса призналась, что не использует рукоприкладство как метод воспитания.

Ранее Стас Ярушин раскрыл подробности о съемках в сериале «Универ. 13 лет спустя» вместе с Хилькевич.