Анна Хилькевич рассказала о романах на «Фабрике звезд»

Актриса и ведущая «Новой фабрики звезд» Анна Хилькевич в интервью The Voice рассказала о романах на проекте.

«Полине присылают цветы поклонники. Недавно ей доставили букет с инициалами «А. К», и ребята предположили, что это цветы от Саши Круга. Полина не признается, но Саша действительно испытывает к ней нежные чувства. Также отмечу очень нежные и трепетные отношения между Соней Полозовой и Сашей Филином. Они уже 11 лет дружат», — рассказала Хилькевич.

По словам артистки, на шоу также произошел конфликт между Кругом и Никитой Уфимцевым. Первый заподозрил своего коллегу в двуличности: якобы юный артист постоянно выдает себя за того, кем не является. Хилькевич назвала Круга простым и прямым парнем, который не любит двусмысленности. При этом звезда «Универа» выразила мнение, что громкие скандалы на проекте начнутся ближе к финалу из-за ощущения конкуренции.

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