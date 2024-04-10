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Джон Сина объяснил вражду между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном

Актер Сина объяснил конфликт между Дизелем и Джонсоном их целеустремленностью

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Global Look Press

Актер Джон Сина на подкасте Armchair Expert раскрыл суть конфликта между Дуэйном Джонсоном и Вином Дизелем на съемках «Форсажа».

Артист заявил, что был очень рад принять участие во франшизе «Форсажа», где основными действующими лицами являются как раз Дизель и Джонсон. Сина не стал открыто подтверждать конфликты между артистами, но отметил, что обе звезды «альфа-целеустремленные».

«О ссорах между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном ходят слухи, этого нельзя отрицать. У вас есть два альфа-целеустремленных человека. У вас их двое, хотя может быть только один», — пояснил Сина.

На съемках восьмой части «Форсажа» между Дизелем и Джонсоном произошел конфликт. Тогда «Скала» отказался от участия в съемках, обвинив коллегу в частых опозданиях и непрофессионализме. Тем не менее актер вернулся в более поздних частях серии, намекая, что его возвращение было запланировано заранее ради грандиозного завершения саги.

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