Ивлеева вышла из доли ресторана, где подавали коктейли с отсылками к «голой» вечеринке

Блогер Настя Ивлеева лишилась доли в закусочной Nudles в центре Москвы, где раньше подавали коктейли с отсылками к «голой» вечеринке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, теперь полноценным владельцем лапшичной в Столешниковом переулке является новосибирский ресторатор и предприниматель Александр Пичугин. После технического открытия Ивлеева лишилась доли в ООО «Блеск», которая владеет рестораном.

В марте СМИ заподозрили Анастасию Ивлееву в открытии бара по мотивам «голой» вечеринки в центре Москвы. В меню заведения можно было увидеть коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями». Фото девушки, похожей на блогершу, было и на меню.

После этого Пичугин объяснил, что действительно планировал открыть с Ивлеевой совместный бизнес, но проект решили заморозить.

Ранее Гарик Харламов потерял более 33 миллионов рублей за год из-за закусочной.