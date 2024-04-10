Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ивлеева вышла из доли ресторана, где подавали коктейли с отсылками к «голой» вечеринке

Shot: блогер Настя Ивлеева лишилась доли в лапшичной Nudles в Москве

close
100%
nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Настя Ивлеева лишилась доли в закусочной Nudles в центре Москвы, где раньше подавали коктейли с отсылками к «голой» вечеринке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, теперь полноценным владельцем лапшичной в Столешниковом переулке является новосибирский ресторатор и предприниматель Александр Пичугин. После технического открытия Ивлеева лишилась доли в ООО «Блеск», которая владеет рестораном.

В марте СМИ заподозрили Анастасию Ивлееву в открытии бара по мотивам «голой» вечеринки в центре Москвы. В меню заведения можно было увидеть коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями». Фото девушки, похожей на блогершу, было и на меню.

После этого Пичугин объяснил, что действительно планировал открыть с Ивлеевой совместный бизнес, но проект решили заморозить.

Ранее Гарик Харламов потерял более 33 миллионов рублей за год из-за закусочной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами