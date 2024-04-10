«Это был просто шок»: режиссер рассказала о реакции итальянцев на фильм про Донбасс

Документальный фильм «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра», который показали в Италии, вызвал у зрителей огромный интерес и даже шок, рассказала режиссер Татьяна Борщ. В зале не хватало мест для всех желающих посмотреть картину, а после сеанса зрители призвали продолжить подобные кинопоказы, отметила она в беседе с RT.

«У [зрителей], как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», — подчеркнула режиссер.

Фильм представляет собой полную историю противостояния, которая демонстрируется в доступной форме, рассказала Татьяна Борщ. При этом картина, по ее словам, основана на видеоматериалах, которые просто нельзя опровергнуть.

Режиссер рассказала, что после завершения сеанса от итальянских зрителей звучали слова благодарности. Помимо этого, они попросили продолжить подобные кинопоказы, заявив, что хотят узнать, «что будет с Донбассом завтра».

Напомним, фильм RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» показывали 7 апреля в Кальяри, запланировано еще несколько сеансов в разных городах. Итальянец Винченцо Лоруссо, озвучивший картину, рассказывал о неудачных попытках украинцев сорвать сеансы в Риме и Кальяри. Отмечалось, что пришедших в кинотеатр охраняли полицейские, а участников митинга было не так много.

Ранее сообщалось о планах России представить суду ООН доказательства зверств украинских военных в Донбассе.