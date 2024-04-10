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Жасмин рассказала, есть ли ревность в ее отношениях с мужем

Певица Жасмин призналась, что живущий в другой стране супруг не ревнует ее

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Global Look Press

Певица Жасмин призналась, что в ее отношениях с супругом Иланом Шором нет места ревности. Этим исполнительница поделилась в беседе с lady.mail.ru.

«Но и не могу сказать, что Илан совсем расслабился в этом плане и не ревнует меня: всегда, когда видит, что я ухожу из дома «при параде», округляет глаза: «Это куда ты такая красивая собралась?» Я каждый раз смеюсь: «Не поверишь! На работу», — добавила звезда.

Жасмин заявила, что супругу больше всего нравится видеть ее без косметики: он часто подчеркивает это, глядя на артистку в домашней обстановке. Певица рассказала, что сейчас муж активно следит за весом и шутит, что после похудения уже ей придется отгонять от него поклонниц.

«Я вообще очень люблю это в наших отношениях — несмотря на то, сколько лет мы женаты, нам легко вместе, и мы постоянно друг над другом подшучиваем», — призналась она.

По словам Жасмин, если между парой и возникают недопонимания, то только из-за детей — например, в какую школу отдать ребенка. В остальном же, добавила артистка, чета живет мирно, в любви и понимании.

Звезда родила первенца Михаила от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. Жасмин публично обвиняла экс-мужа в домашнем насилии и просила защитить ее. А в 2011 году артистка вышла замуж за миллионера Илана Шора, супруги воспитывают двоих детей: 12-летнюю дочь Маргариту и 7-летнего сына Мирона. Супруги живут в разных странах: артистка находится в России, а Шор — в Израиле.

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