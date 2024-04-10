Известный режиссер рассказал о судьбе уехавших из России звезд

Режиссер Олег Забугорский считает, что уехавшие из России звезды смогут выжить лишь в том случае, если «снимут короны с головы» и начнут трудиться на низкооплачиваемых специальностях. Его слова передает NEWS.ru.

«Хаматова в итоге, попомните мои слова, за похлебку чечевичного супа будет работать в Прибалтике. Ее еще тамошние русофобы будут попрекать «российским прошлым», — заявил постановщик.

Забугорский предположил, что певец Алексей Лебединский и актер Алексей Панин не пойдут на подобный шаг, а постараются выклянчить деньги на жизнь у подписчиков.

До этого актриса Чулпан Хаматова признавалась, что была готова к худшему, когда решила уехать из России в Латвию.

«Если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, то значит, ты будешь работать таксистом, курьером, преподавать частные уроки по актерскому мастерству — кем угодно...» — говорила артистка.

Она отметила, что была приятно удивлена, когда ее карьера сложилась в эмиграции. По словам Хаматовой, уезжая, она отдавала себе отчет, что эмигрантов никто не ждет и они никому не нужны за границей.

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.

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