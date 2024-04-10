Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сокуров обвинил в плагиате режиссера фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

Сокуров обвинил в плагиате Николая Солодникова из-за названия его фильма

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Известный российский режиссер Александр Сокуров обвинил журналиста Николая Солодникова, создателя фильма «Во сне ты горько плакал», в плагиате. Как рассказал Сокуров NEWS.ru, журналист использовал название, которое является аналогичным названию рассказа писателя Юрия Казакова.

Сокуров подчеркнул, что он сам советовал Солодникову ознакомиться с произведением Казакова, но выразил недовольство тем, что фильм не является экранизацией литературного произведения, а лишь заимствует его название.

«Когда-то я предложил Николаю прочитать рассказ «Во сне ты горько плакал» Юрия Казакова. Однако фильм не основан на произведении Казакова. Фактически, название было украдено у писателя, это не экранизация,» — подчеркнул Сокуров.

Сокуров добавил, что фильм еще не видел, но признает режиссерский талант Солодникова.

Одну из ролей в фильме исполнил артист Иван Ургант. При этом его отец Андрей Ургант признался, что не смотрел фильм Николая Солодникова с его сыном в одной из главных ролей. По данным СМИ, отца телеведущего Ивана Урганта не пригласили на закрытый показ ленты Солодникова, который состоялся 6 апреля в одном из московских клубов.

Ранее Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами