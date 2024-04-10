Режиссер Гарленд снял фильм «Падение империи» о деспотичном президенте США

Через два года творческого затишья английский режиссер Алекс Гарленд представил зрителям антиутопический и публицистический триллер с смелым сюжетом. 11 апреля в российский прокат выходит фильм под названием «Падение империи», пишет газета «Известия».

Гарленд, известный своими работами над фильмами «Пляж», «Пекло», «Из машины», «28 дней спустя», рассказал в интервью «Известиям» о неоднозначности своего нового проекта.

Действие ленты разворачивается в 2040-х годах в США, где правит диктатор, происходит падение Белого дома, журналисты стремятся взять интервью у президента, а на фоне этого царит хаос и безумие, что делает сюжет привлекательным для поклонников самых разных жанров.

Режиссер отмечает особую роль диктатора и ФБР в «Падении империи». Гарленд не стесняется показать, какие действия власти могут привести к фашизму.

Главную роль в фильме исполнила актриса Кирстен Данст, которая сыграла журналистку, решившую вступить в опасную игру с властью.

Ранее в прокат вышел фильм «Присцилла: Элвис и я».