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Назван гонорар Пугачевой за концерты в Европе

Продюсер Лавров заявил, что Пугачева просит по €50 тысяч за концерт в Европе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер и концертный директор Сергей Лавров рассказал NEWS.ru, что Алла Пугачева попросила €50 тысяч за концерт в Европе.

«Мне рассказали, что Пугачева запросила у организаторов в Германии €50 тыс. за один концерт, столько она хочет получить на руки. Выступления планируются осенью. Для Аллы Борисовны с ее аппетитами это мало, сейчас столько получают звезды, которые рангом ниже ее», — отметил Лавров.

В качестве сравнения он привел Земфиру (признана в РФ иностранным агентом), которая получила $100 тысяч за зарубежный концерт. По словам Лаврова, если юбилейные гастроли Пугачевой все-таки состоятся, то уровень заработка будет не «пугачевский». Продюсер выразил мнение, что певица поедет в турне не ради денег, а чтобы доказать россиянам свою способность петь и работать даже в 75 лет. При этом Лавров оценил шансы зарубежных гастролей Примадонны как не очень высокие.

«Вероятность мала, чтобы поехать на гастроли, нужно здоровье, а у нее с ним не очень, она еле ходит. Ей необходимы музыканты, но многие от нее разбежались, со многими она вообще поссорилась из-за того, что они давали о ней интервью», — пояснил продюсер.

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