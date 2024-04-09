Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков

Заслуженный артист России и дрессировщик Андрей Клыков умер в возрасте 57 лет

close
100%
Федеральное Казенное Предприятие «Российская государственная цирковая компания»

Заслуженный артист России и дрессировщик диких животных Андрей Клыков ушел из жизни 9 апреля в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Причина его смерти не называется. Дату и место похорон объявят позднее.

Источник агентства «Регнум» рассказал, что при жизни артист страдал от онкологического заболевания и имел в анамнезе хронические заболевания.

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Клыкова.

«Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании», — заявили они.

В 2000-м году Клыков сыграл в третьем сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей», исполнив роль милиционера с обезьяной.

В конце февраля стало известно, что актер «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Константин Капитан умер в 56 лет.

Ранее сообщалось о смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Бориса Матвеева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами