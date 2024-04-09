Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков

Заслуженный артист России и дрессировщик диких животных Андрей Клыков ушел из жизни 9 апреля в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Причина его смерти не называется. Дату и место похорон объявят позднее.

Источник агентства «Регнум» рассказал, что при жизни артист страдал от онкологического заболевания и имел в анамнезе хронические заболевания.

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Клыкова.

«Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании», — заявили они.

В 2000-м году Клыков сыграл в третьем сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей», исполнив роль милиционера с обезьяной.

В конце февраля стало известно, что актер «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Константин Капитан умер в 56 лет.

Ранее сообщалось о смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Бориса Матвеева.