Ресторатор Пичугин раскрыл связь бара Nudles с Анастасией Ивлеевой

Открывшийся в центре Москвы бар Nudles, который связывали с Анастасией Ивлеевой, полностью принадлежит ресторатору Александру Пичугину. Об этом «Газете.Ru» сообщил сам Пичугин. По его словам, речь о совместном проекте с Ивлеевой шла, однако на данный момент проект заморожен.

«На данном этапе я в юридическом лице стопроцентный владелец. Мы с Настей дружим, мы хорошо общаемся. Действительно, у нас были планы открыть совместное заведение. Мы зарегистрировали ООО в 2022 году, если не ошибаюсь. Но на данном этапе совместный проект заморожен. Настанет время — вы все узнаете», — сказал Пичугин.

Он отметил, что Nudles сейчас работает в тестовом режиме. Пока официального открытия бара не состоялось.

«Бар Nudles в Столешниковом переулке, 8 на сегодняшний день является моим проектом, который я буквально полмесяца назад открыл. Мы его сейчас в тестовом режиме пока открыли. У нас не было ни технического, ни официального открытия. Это аутентичный проект про еду и ночную Азию», — заключил он.

В марте СМИ заподозрили Анастасию Ивлееву в открытии бара по мотивам «голой» вечеринки в центре Москвы. В меню заведения можно было увидеть коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями». Фото девушки, похожей на блогершу, было и на меню.

Основателем заведения стал ресторатор Александр Пичугин. В 2022 году Пичугин и Ивлеева стали соучредителями ООО «Блеск» и собирались вместе открыть кафе. Этого не произошло, но юридическое лицо не было ликвидировано — в декабре 2023 года там обновились данные Ивлеевой, а в марте 2024 года компания получила разрешение на продажу алкоголя.

Тогда ресторатор в разговоре с «Газетой.Ru» комментировать связь бара с Ивлеевой отказался.

Ранее стало известно, как Ивлеева живет после «голой» вечеринки.