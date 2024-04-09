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Юрию Дудю* грозит уголовное дело

Shot: Дудь может стать фигурантом уголовного дела из-за закона об иноагентах

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Сотрудники правоохранительных органов РФ могут возбудить уголовное дело в отношении известного блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации журналистов, Юрий Дудь неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. В частности, с середины марта 2024 года он прекратил помечать публикации в личном Telegram-канале соответствующей маркировкой.

Более того, в последнем ролике на YouTube-канале блогера также нет отметок о его признании иностранным агентом. Речь идет об интервью Юрия Дудя с юмористом Андреем Айрапетовым, уточняется в материале.

«На текущий момент в различных социальных сетях у него пара десятков непромаркированных публикаций. Каждая — это штраф до 50 тыс. [рублей] по ч. 4 ст. 19.34 КоАП [РФ]», — говорится в публикации.

При этом повторное нарушение закона об иностранных агентах в течение одного года может привести к возбуждению уголовного дела. В таком случае Юрий Дудь станет фигурантом дела об уклонения от обязанностей иностранного агента на территории страны.

Ранее Государственная дума РФ приняла законопроект о запрете рекламы в социальных сетях иностранных агентов.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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