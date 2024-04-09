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В Госдуме усомнились, что фильм Собчак о Пугачевой поможет певице вернуть репутацию

Депутат Шолохов заявил, что фильм Собчак не поможет Пугачевой вернуть репутацию

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Новиков/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Шолохов выразил мнение, что фильм Ксении Собчак об Алле Пугачевой не поможет певице вернуть былое величие. Об этом пишет NEWS.ru.

«Вряд ли возможно вернуть былое «величие». Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачева постоянно дает новые поводы усомниться и в том, что есть», — высказался Шолохов.

О работе над фильмом недавно сообщил активист Виталий Бородин, известный своими доносами на знаменитостей. По словам общественника, журналистка готовит фильм о Пугачевой, чтобы вернуть артистке репутацию. Он также выразил мнение, что Пугачеву могут признать иностранным агентом после фильма Собчак, так как некоторые другие звезды так же получили этот статус после беседы с журналисткой.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

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