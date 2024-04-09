В песне «Ленинграда» усмотрели угрозу для репутации губернатора Петербурга

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) провел экспертизу видеозаписи выступления лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, где он исполнил песню «Покаянная». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте СПбГУ.

Экспертиза проведена по заказу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники отметили в песне «насмешку» и «утрирование», которые могут негативно повлиять на репутацию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Данный видеоматериал содержит оценочные высказывания по ситуации в Санкт-Петербурге, связанной с уборкой улиц и вывозом мусора. Автор материалов приводит одностороннее видение ситуации», — говорится в документе.

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