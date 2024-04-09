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В песне «Ленинграда» усмотрели угрозу для репутации губернатора Петербурга

В СПбГУ нашли в песне Шнурова угрозу для репутации губернатора Беглова

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Максим Богодвид/РИА Новости

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) провел экспертизу видеозаписи выступления лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, где он исполнил песню «Покаянная». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте СПбГУ.

Экспертиза проведена по заказу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники отметили в песне «насмешку» и «утрирование», которые могут негативно повлиять на репутацию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Данный видеоматериал содержит оценочные высказывания по ситуации в Санкт-Петербурге, связанной с уборкой улиц и вывозом мусора. Автор материалов приводит одностороннее видение ситуации», — говорится в документе.

6 апреля правительство Санкт-Петербурга распорядилось усилить меры безопасности в местах массового пребывания людей.

1 апреля Александр Беглов рассказал в Telegram-канале о планах властей создать новый государственный театр «Драм.площадка».

В конце марта Беглов пообещал Владимиру Путину сделать Петербург самым популярным туристическим центром.

Ранее Путин удивился, что Москва и Кубань популярнее у туристов, чем Петербург.

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