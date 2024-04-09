Звезда «Уральских пельменей» рассказал о распределении ролей в коллективе

Комик и артист «Уральских пельменей» Максим Ярица рассказал Антону Пределину на YouTube, как юмористы распределяют роли в своих миниатюрах.

По словам Ярицы, комики распределяют роли прямо во время написания номеров, когда «прикидывают», кому из юмористов лучше перевоплотиться в определенного героя. Во время репетиции коллектив оценивает, справляется ли артист с заданной ему ролью. Ярица уточнил, что меняют роли крайне редко.

«Редко бывает, что в процессе исполнения ты чувствуешь, что [участник коллектива] не тянет», — пояснил он.

В ноябре 2023 года другой участник коллектива Андрей Рожков признался, что однажды подрался с коллегой из «Уральских пельменей» Сергеем Исаевым. Потасовка случилась на свадьбе юмориста Дмитрия Брекоткина. Комик отметил, что не помнит, почему началась драка. Он объяснил, что на тот момент коллеги уже напились.

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