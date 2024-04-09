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Звезда «Уральских пельменей» рассказал о распределении ролей в коллективе

Юморист Ярица: «Уральские пельмени» распределяют роли во время написания номеров

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Комик и артист «Уральских пельменей» Максим Ярица рассказал Антону Пределину на YouTube, как юмористы распределяют роли в своих миниатюрах.

По словам Ярицы, комики распределяют роли прямо во время написания номеров, когда «прикидывают», кому из юмористов лучше перевоплотиться в определенного героя. Во время репетиции коллектив оценивает, справляется ли артист с заданной ему ролью. Ярица уточнил, что меняют роли крайне редко.

«Редко бывает, что в процессе исполнения ты чувствуешь, что [участник коллектива] не тянет», — пояснил он.

В ноябре 2023 года другой участник коллектива Андрей Рожков признался, что однажды подрался с коллегой из «Уральских пельменей» Сергеем Исаевым. Потасовка случилась на свадьбе юмориста Дмитрия Брекоткина. Комик отметил, что не помнит, почему началась драка. Он объяснил, что на тот момент коллеги уже напились.

Ранее продюсер «Давай поженимся!» вспомнила, как Гузеева пришла в ужас от мамы героини.

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