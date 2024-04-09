Ирина Салтыкова поддержала Лолиту после скандала из-за «голой» вечеринки

Певица Ирина Салтыкова поддержала в беседе с Voice артистку Лолиту Милявскую после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Салтыкова призналась, что очень хорошо относится к Лолите. По ее словам, артистка всегда позиционировала себя как человек с юмором. Певица считает, что Милявскую и других профессиональных артистов подставили организаторы скандальной вечеринки.

«Зачем нужно было приглашать прессу? И ладно бы еще были красивые фигуры у той же самой молодежи, одежда приличная... Было бы сексуально, никто бы, наверное, не возразил. А там же вообще не было ни одного образа красивого. Ни одного. Все какое-то дешевое», — отметила исполнительница.

Салтыкова назвала неправильным наказывать профессиональных артистов за подобные проступки.

В декабре стало известно об отменах концертов Милявской после «голой» вечеринки. Артистка просила за нее не переживать, так как с ней все в порядке. 14 февраля Лолита заявила, что общественники требуют снова отменить ее выступления, так как она якобы «недостаточно раскаялась».

Ранее певица Лолита пожаловалась на маленькую пенсию при многомиллионных налогах.