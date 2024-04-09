Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирина Салтыкова поддержала Лолиту после скандала из-за «голой» вечеринки

Певица Салтыкова заявила, что Лолиту подставили организаторы скандальной вечеринки

close
100%
Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Ирина Салтыкова поддержала в беседе с Voice артистку Лолиту Милявскую после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Салтыкова призналась, что очень хорошо относится к Лолите. По ее словам, артистка всегда позиционировала себя как человек с юмором. Певица считает, что Милявскую и других профессиональных артистов подставили организаторы скандальной вечеринки.

«Зачем нужно было приглашать прессу? И ладно бы еще были красивые фигуры у той же самой молодежи, одежда приличная... Было бы сексуально, никто бы, наверное, не возразил. А там же вообще не было ни одного образа красивого. Ни одного. Все какое-то дешевое», — отметила исполнительница.

Салтыкова назвала неправильным наказывать профессиональных артистов за подобные проступки.

В декабре стало известно об отменах концертов Милявской после «голой» вечеринки. Артистка просила за нее не переживать, так как с ней все в порядке. 14 февраля Лолита заявила, что общественники требуют снова отменить ее выступления, так как она якобы «недостаточно раскаялась».

Ранее певица Лолита пожаловалась на маленькую пенсию при многомиллионных налогах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами