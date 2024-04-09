Директор Кузьмина назвал чушью, что певец вышел на сцену пьяным

Директор Владимира Кузьмина Александр Сябро опроверг в беседе с aif.ru, что певец вышел пьяным на концерте в Уфе.

Выступление прошло 5 апреля. Сябро назвал чушью, что слушатели остались недовольны концертом, а артист находился в нетрезвом состоянии. Концертный директор уверил, что есть масса видео с положительными отзывами после концерта в Уфе.

7 апреля Telegram-канал «Моя Уфа» заявил, что Владимир Кузьмин якобы не смог чисто исполнить свои песни на концерте в Уфе, что вызвало недоумение у поклонников.

«С пением у артиста проблема — то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли… короче, слушать как-то неловко», — рассказал очевидец.

В феврале Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь.

По данным Telegram-канала 112, 68-летний певец плохо почувствовал себя, находясь дома, у него, как отмечает источник, отказали конечности. Прибывшие в квартиру врачи-реаниматологи оказали артисту помощь, но госпитализировать не стали. Официального заявления от близких о состоянии здоровья музыканта не было.

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