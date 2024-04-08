Виктория Боня рассказала, что ее сравнивают с Джоли за границей

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее часто сравнивают с американской актрисой Анджелиной Джоли за рубежом.

По словам Бони, ее иногда называют Анджелиной и просят сфотографироваться.

«Но я горжусь тем, что у меня есть все вы! А насчет похожа или нет, это не так важно», — заявила блогерша.

27 августа 2023 года Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

После блефаропластики Боня также неоднократно ходила на различные косметические процедуры. 20 января она сообщила, что подколола нижнюю треть лица у своего косметолога в Лос-Анджелесе.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогерша и предприниматель разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения. В марте звезда призналась, что одной из причиной разрыва с Гасановым стала разница в возрасте. Телеведущая старше бизнесмена на 14 лет.

Ранее Виктория Боня объяснила, почему не может найти себе достойного возлюбленного.