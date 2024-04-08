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Стало известно, сколько Крыжовников заработал на «Слове пацана»

«КП»: режиссер Крыжовников заработал на «Слове пацана» 34 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Жора Крыжовников заработал 34 миллиона рублей на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, выручка компании Toomuch Production, 50% которой принадлежат Крыжовникову, составила 454 миллиона рублей за 2023 год. Чистая прибыль со «Слова пацана» составила 34 миллиона.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

В феврале Крыжовников признался, что он и его команда задумывали три сезона сериала. Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от «Слова пацана».

В марте Золотарев заявил, что готовит проект о высокотехнологичной медицине. Сценарист считает, что многие современные медицинские сериалы превращаются в обычную драму про людей в белых халатах. Золотарев же хочет добавить к сюжету немного научной составляющей, чтобы показать зрителям высокотехнологичность работы медиков.

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