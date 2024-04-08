Продюсер рассказал о гастрольном туре Пугачевой по Европе

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с изданием «Абзац», что Алла Пугачева проведет гастрольный тур по всей Европе.

По словам Дворцова, Пугачева даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре. Продюсер уверен, что Примадонна ярко отметит свое 75-летие, так как много лет «любила роскошь и богатство».

«Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш», — заявил Дворцов.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

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