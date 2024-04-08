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Темнокожая актриса сравнила Трампа с Гитлером

Актриса Льюис заявила, что Трамп отправит меньшинства в лагеря

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Evan Vucci/AP

Актриса, звезда ситкома «Черноватый» Дженнифер Льюис сравнила кандидата в президенты США Дональда Трампа с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Темнокожую артистку, высказавшуюся на одном из радиошоу, цитирует Daily Mail.

Льюис не сомневается, что если Трампа снова изберут президентом, он «возьмет молоток и разобьет стекло над конституцией».

«Этот ублюдок отправит нас в лагеря. Потому что мы сидели на диване на заднице», — обратилась она к категориям-меньшинствам, которые, как она считает, не ходят на выборы.

По мнению актрисы, белые американцы, поддерживающие Трампа, боятся расовых меньшинств.

«Черные люди не хотят с вами бороться. Все, чего мы хотим, это кормить детей и иметь равные права», — объяснила она.

Льюис предположила, что белые люди боятся, что становятся меньшинством, и пофантазировала о плохих для Америки сценариях, если Трамп победит в 2024 году.

»[Белые люди] сделают все возможное, чтобы остаться в своих закрытых сообществах, не платить налоги, будут ставить черных на их место и выставлять из страны мексиканцев», — считает она.

Накануне Дуэйн Джонсон пожалел, что поддержал Джо Байдена на выборах в 2020 году.

20 марта стало известно, что Джо Байден и Дональд Трамп победили на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в нескольких штатах. Праймериз и кокусы продолжатся до начала июня. В июле и августе республиканцы и демократы проведут национальные конвенции, на которых выдвинут своих кандидатов на пост президента США.

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