Хрусталев раскрыл, сколько зарабатывал на гастролях в КВН

Комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал в интервью писателю Александру Цыпкину, что получал на первых гастролях КВН по $60 за концерт.

По словам Хрусталева, за месяц ему удавалось заработать около $1100, 100 из которых он потратил на такси. Шоумен уточнил, что полученного гонорара хватало, чтобы чувствовать себя счастливым.

Хрусталев начал выступать в команде КВН «Сборная Санкт-Петербурга» в 1998 году. В том же году коллектив стал обладателем Кубка Москвы, а в 1999-м стал финалистом Высшей Лиги. В 2003 году в составе команды «Сборная СССР» Хрусталев завоевал Летний кубок КВН.

После КВН Хрусталев начал работать на телевидении. В 2007-м он присоединился к участникам программы Comedy Club, а через год стал ведущим Comedy Woman. В 2013-м он вместе с Иваном Ургантом вел программу «Вечерний Ургант».

С 2006 года Хрусталев снимается в кино. Он играл в таких проектах, как «Самый лучший фильм 2», «Служебный роман. Наше время», «Беременный», «Я не шучу», «Черновик», «Гороскоп на удачу».

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