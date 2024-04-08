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Звезда «Последнего богатыря» рассказала о роли таксистки

Актриса Колпакова сыграла таксистку-спасительницу в сериале «Алла-такси»

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ВГТРК

Актриса Светлана Колпакова («Оттепель», «Последний богатырь») сыграла таксистку в сериале «Алла-такси», выходящем на канале «Россия». О своей роли она рассказала в беседе с РИА Новости.

Главную героиню сериала обманул муж, у нее отобрали сына, и ей пришлось работать таксисткой, составляя конкуренцию мужчинам.

«Безусловно, природа ее такова, что она преодолевает все ловушки, которые расставляют жизненные обстоятельства. Но она и ранимая, потому что никому из нас невозможно существовать в одном каком-то качестве», — рассказывает о своей героине Колпакова.

По словам актрисы, ее героиня думает не только о себе.

«Она такая спасительница. Даже если у нее все плохо, но она видит человека нуждающегося, а у нас в каждой серии отдельное происшествие, то она — с головой в омут — идет на поддержку», — объясняет Колпакова, добавляя, что это сродни русской душе.

В сериале «Алла-такси» также снялись Роман Мадянов, Александр Михайлов, Ольга Прокофьева, Андрей Чернышов, Марат Башаров.

Накануне был опубликован тизер-постер исторического детективного сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли.

Ранее актриса Татьяна Догилева примерила необычный образ для съемок сериала «Последний богатырь. Наследие».

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