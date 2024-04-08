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Павла Деревянко обманули на 300 тысяч рублей

Baza: актера Деревянко обманули на 300 тысяч рублей через Telegram

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актера Павла Деревянко мошенники обманули на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

28 марта Деревянко написал знакомый, который после недолгой переписки попросил у артиста 300 тысяч рублей в долг. Актер перевел «знакомому» деньги со своей карты, после чего тот написал снова, попросив в долг уже 250 тысяч рублей.

Актер понял, что был втянут в мошенническую схему, позвонил в банк и попросил заблокировать перевод. Источник утверждает, что перевод успели заблокировать. По факту инцидента Деревянко написал заявление в полицию.

До этого мошенники украли почти полмиллиона рублей у народной артистки России Тамары Абросимовой. Актриса обратилась в полицию Петроградского района с заявлением о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и под видом оказания услуг по улучшению сотовой связи предложил перейти по отправленной ссылке. Она выполнила действие, после чего с ее банковской карты списали 477 тыс. рублей.

Ранее экс-солистка «Миража» рассказала, как вышла на сцену без трусов.

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