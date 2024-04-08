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Александр Робак рассказал о воспитании сына

Актер Робак: сколько времени сын читает, столько может проводить у экрана

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ТНТ

Актер Александр Робак рассказал о том, как определяет время для компьютерных игр своему 9-летнему сыну Степану. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

«У нас такое правило: сколько он читает за неделю, столько минут он потом в выходные дни может проводить у экрана вообще: либо это игра, либо это мультфильм, либо какая-то передача. Читаешь по полчаса в день, к субботе у тебя накапливается 2,5 часа экранного времени», — рассказал о воспитании сына артист.

По словам Робака, Степан может играть и 4 часа, если потратит аналогичное время на чтение.

Накануне Робак рассказал о теплой семейной атмосфере на съемках «Киберпапы», где он сыграл главную роль вместе с Юлией Пересильд. По сюжету его герой, профессиональный сварщик с завода, попадает в киберспортивную команду.

«И поскольку разница в возрасте и опыте соответственно у нас с ними действительно большая, эта ситуация немножко перетекла из сериала в реальную жизнь. Где-то я чего-то ребятам подсказывал и рассказывал, где-то они мне», — отметил Робак.

Сериал выйдет в эфир ТНТ 8 апреля в 20:00.

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