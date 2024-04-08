Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Пикник» сообщил о планах на гастрольный тур после теракта

Рок-группа «Пикник» возобновит гастрольный тур с новыми технологиями

close
100%
Евгения Новоженина/РИА Новости

Рок-группа «Пикник» сообщила о планах по возобновлению гастрольного тура после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом бас-гитарист Марат Корчемный рассказал в беседе с РЕН ТВ.

По словам музыканта, все запланированные на апрель концерты состоятся, не исключена и вероятность расширения городов в туре — «Пикник» может выступить с новой программой на Дальнем Востоке.

«В этот раз в программе мы применяем для нас абсолютно новую технологию. Можно назвать ее трехмерной какой-то инсталляцией — фигуры, предметы, кажется, что они летают над сценой и залом», — объяснил Корчемный, добавив, что особенно это впечатляет в больших помещениях.

Ближайшие выступления «Пикника» на этой неделе пройдут на Урале — в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Накануне исполнитель и предприниматель Эмин Агаларов опроверг, что эмигрировал из России после теракта.

Ранее Калашникова рассказала, как ее мать спасла отца от теракта в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами