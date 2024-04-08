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Калашникова раскрыла секрет похудения Пугачевой: «Опасная диета»

Модель Калашникова заявила, что Пугачева похудела на препарате для диабетиков

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модель Анна Калашникова заявила, что артистка Алла Пугачева похудела из-за применения препарата для диабетиков, который стал популярен среди мировых и отечественных звезд. Ее слова передает kp.ru.

«Для нее [Пугачевой], как для диабетика, он не опасен. А вот многие не страдающие диабетом знаменитости уничтожают свое здоровье этими уколами. Препарат этот очень опасен, если его применять не по назначению, а ради похудения», — подчеркнула блогерша.

Она вспомнила о телеведущей Дане Борисовой, которая не только сама похудела с помощью препарата, но и посоветовала этот способ своей дочери. Калашникова заявила, что так делать нельзя, подчеркнув, что это опасная диета.

В марте 16-летняя Полина Аксенова, дочь Борисовой, призналась, что похудела с помощью препарата для диабетиков. По ее словам, такой способ ей посоветовала мать. Ей вкалывали препарат на протяжении месяца. Борисова отмечала, что хотела помочь дочери, которая никак не могла похудеть, и звезда не считает себя плохой матерью.

Ранее Стоянов рассказал, что его называли трусом из-за молчания на тему СВО.

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