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Звезда «Служебного романа» раскрыла свое отношение к невестке

Актриса Немоляева вспомнила, что сын с женой часто уезжали от них из-за ссор

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Кинокомпания АЛЬЯНС

Актриса Светлана Немоляева призналась в программе «Судьба человека», что сын Александр вместе со своей супругой Алиной не раз съезжали из родительского дома на фоне конфликтов.

«У них была совершенно дивная манера: они с нами не ругались, не скандалили, просто собирали все свои пожитки и переезжали к маме Алины. Там возникали какие-то неурядицы, они опять собирали вещи и возвращались к нам. Были такие бесконечные переезды», — вспомнила звезда «Служебного романа».

Немоляева заявила, что считает невестку Алину своей дочерью — «родной и любимой, своим счастьем». Актриса похвасталась своими отношениями с девушкой, добавив, что у большинства ее подруг нет подобной связи с невестками.

Немоляева в 1960 году стала супругой артиста Александра Лазарева. Они воспитали единственного сына, который пошел по их стопам. У Александра Лазарева-младшего и его супруги Алины двое детей: продолжившая актерскую династию Полина и сын Сергей, который учится во ВГИКе на продюсера.

В конце января Немоляева рассказала, как перестала ревновать Лазарева к Дорониной. Она призналась, что попыталась абстрагироваться.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что готова к ребенку от молодого супруга.

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