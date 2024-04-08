Похудевшая Варнава сыграла Марлен Дитрих в спектакле

Одна из бывших участниц комедийного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава приняла участие в постановке «Я — Марлен» от Саввы Савельева, которая впервые была показана в Европе. Об этом пишет NEWS.ru.

«Марлен всегда была женщиной, которая добивалась своего — уникальная личность», — поделилась своим мнением бывшая участница комедийного шоу. Она добавила, что во время подготовки к роли изучала ее фильмы, интервью, выступления на сцене

«Невозможно оторваться от ее точности и артистизма в каждой фразе, в каждом жесте... Дива! Она позволяла людям видеть только то, что она хотела, а другой, уязвимой стороны, ее никто не знал. Я постараюсь передать это на сцене», — отметила Варнава.

Савельев рассказал, что источником вдохновения для пьесы послужила история знаменитой фотографии, где Дитрих стоит на коленях перед Константином Паустовским.

Рассказ советского писателя «Телеграмма» глубоко тронул американскую актрису, и когда она приехала в Москву, она выразила желание встретиться с ним. После одного из концертов писатель подошел к ней, и актриса, не находя слов, опустилась перед ним на колени.

Ранее Екатерину Варнаву раскритиковали за фото в шубе.