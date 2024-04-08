Кинохиты стали самыми популярными аудиокнигами у автолюбителей

Произведение «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010» Роберта Гараева стало самой популярной аудиокнигой у российских водителей и их пассажиров. Об этом говорят данные по прослушиваниям HiFi-стриминга Звук в автомобилях, предоставленные «Газете.Ru».

С января 2024 года после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» пользователи сервиса чаще всего слушали в автомобилях аудиокнигу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010». После выхода другого кинохита — экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — соответствующая аудиокнига стала второй по популярности.

На третьем месте оказался «iPhuck 10», роман Виктора Пелевина о будущем любви и искусства, замкнули пятерку аудиокниги «Финансист» Теодора Драйзера и «Задача трех тел» Лю Цысиня.

Самым прослушиваемым стал подкаст «История за пределами учебников с Владимиром Мединским», также в топ вошли детективные «Дневники Лоры Палны», детский подкаст «ХРУМ или Сказочный детектив», исторический «Закат империи» с историями о людях и событиях начала XX века, личный канал «Minaev Live» писателя и журналиста Сергея Минаева.

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