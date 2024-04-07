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Слушателей шокировало выступление Владимира Кузьмина: «То ли не совсем трезв…»

Певцу Кузьмину посоветовали выступать под фонограмму после концерта в Уфе

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РИА «Новости»

Певец Владимир Кузьмин не смог чисто исполнить свои песни на концерте в Уфе, что вызвало недоумение у поклонников. Об это сообщает Telegram-канал «Моя Уфа».

«С пением у артиста проблема — то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли… короче, слушать как-то неловко», — рассказал очевидец.

Он добавил, что в подобных ситуациях было бы лучше, чтобы артисты пели под фонограмму. В опубликованных изданием роликах с концерта слышно, как артист не попадал в ноты и будто бы вообще едва слышал музыку, а также с трудом выговаривал слова.

В комментариях под постом подчеркнули, что возможно артист действительно был пьян, однако его поведение скорее связано с проблемами со здоровьем.

«Сомневаюсь, что выпил. Опыт выступлений огромный. Боюсь, что со здоровьем не в порядке»; «Может и инсульт», — поразмышляли подписчики.

В конце февраля сообщалось, что Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. Отмечалось, что 68-летний певец плохо почувствовал себя, находясь дома. У него, по данным источника Telegram-канала 112, отказали конечности. Прибывшие в квартиру врачи-реаниматологи оказали артисту помощь, но госпитализировать не стали.

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