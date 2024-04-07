Агутин ответил на слухи о конфликте c Shaman: «Случай вопиющий»

Певец Леонид Агутин признался в беседе с «НТВ», что не смог выступить на одной сцене с Shaman из-за болезни, тем самым артист опроверг слухи о конфликте с молодым коллегой.

«Я не рад таким вопросам обычно, но хорошо, что вы спросили, потому что на самом деле случай вопиющий. <...> У меня была операция, неожиданно обнаружился тромб. <...> Я никогда в жизни не позволял себе по поводу своих коллег какие-то высказывания. Я сам артист», — отметил исполнитель.

Агутин добавил, что читал «всякого о себе в интернете» и сравнил известных людей с участниками комиксов из-за того, что им часто приписывают слова, которые они никогда не произносили.

«Я даже не спрашиваю, кто это сделал. Бесполезно искать.<...> Но есть какие-то вещи, я считаю, за гранью, которые нельзя допускать. Это просто некрасиво», — отметил Агутин.

21 марта Shaman прокомментировал слухи о конфликте с Агутиным перед концертом в БКЗ в Санкт-Петербурге. Он опроверг появившуюся информацию.

СМИ сообщали, что Агутин якобы не вышел с певцом на одну сцену во время новогодних съемок «Песни года» из вероятной личной неприязни.

Ранее Ирина Салтыкова заявила о хамстве Кудрявцевой и Пьехи на «Суперстаре».