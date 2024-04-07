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Сестра Жанны Фриске обратилась к племяннику: «Всегда любим и ждем»

Блогерша Наталья Фриске поздравила племянника Платона с 11-летием

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friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Наталья Фриске, сестра экс-солистки «Блестящих» Жанны Фриске, обратилась к своему племяннику Платону в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в день 11-летия мальчика.

«Милый Платоша, поздравляем тебя с твоим днем рождения. Хочу, чтобы ты был счастлив. Знай, мы всегда тебя любим и ждем», — написала женщина.

Сейчас Платона воспитывает отец телеведущий Дмитрий Шепелев. Во многих интервью он говорил, что запрещает родителям и сестре бывшей возлюбленной видеться с ним. Певица Ольга Орлова — крестная мальчика — также не общается с ребенком, поскольку шоумен против этого.

Наталья Фриске рассказывала, что следит за племянником в соцсетях с «левой страницы», но не может отправить ему сообщение, так как все контролирует его отец. Сестра Жанны Фриске неоднократно отмечала, что мечтает познакомить Платона со своей дочерью Луной, которую родила в 2022 году. Она надеется, что племянник, когда повзрослеет, обязательно выйдет с ними на связь, и семья сможет наконец воссоединиться.

В начале февраля стало известно, что Шепелев пришел на шоу «Дети рулят» со своим сыном Платоном. Мальчик признался, что мечтает стать баскетболистом. Также сын Жанны Фриске рассказал, что ему нравится беседовать с отцом во время прогулок.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус отправилась с гусем Гариком в путешествие в новой комедии.

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